La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, radicó una moción al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal para determinar la capacidad mental de la imputada.

Así lo reveló la fiscal Silda Rubio Barrero a periodistas tras culminar la vista con antelación a juicio que se llevó a cabo esta tarde.

Si las evaluaciones psiquiátricas determinan que Anthonieska no es procesable, se podría suspender el proceso hasta que comprenda los cargos radicados o pueda cooperar con su defensa.

“Van a pedir una nueva evaluación. No la he leído y nos indicaron que la radicaron en la tarde de hoy”, expresó Rubio Barrero, según informó “Telenoticias”.

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La oficina de prensa de la Administración de Tribunales indicó, por su parte, que se pautó a una vista argumentativa el 20 de abril a las 9:30 a.m. en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, en el Tribunal de Aibonito.

El juez Juan A. Reyes Colón ( Captura )

Avilés Cabrera, en primera instancia, fue declarada no procesable y su defensa intentó que el proceso judicial lo atendiera el Tribunal de Menores, alegando que la capacidad mental de su representada era equivalente a la de una niña de 10 años y siete meses. Sin embargo, esa petición fue denegada, primero por la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, y luego por un panel del Tribunal de Apelaciones.

La defensa, a cargo de las licenciadas Rocío Revelles Ponce y María Soledad Sáez Matos, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), le sometió al Ministerio Público una extensa solicitud de información como parte de la etapa del descubrimiento de prueba.

A su vez, le solicitaron al tribunal medidas protectoras para su representada.

Avilés Cabrera no está en prisión, sino bajo arresto domiciliario, con grillete electrónico y un tercer custodio, luego de que el 25 de marzo pasado fuera excarcelada tras su defensa presentar un recurso de habeas corpus por haberse excedido el periodo de 180 días en detención preventiva sin que hubiera iniciado el juicio en su contra.

Gabriela Nicole Pratts Rosario fue asesinada en Aibonito

El Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) quedó a cargo del monitoreo y de las condiciones impuestas contra la acusada, así como cualquier servicio que hubiese iniciado en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

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La acusada, que para la fecha del crimen tenía 17 años, enfrenta junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el uso y portación de un arma blanca, en común y mutuo acuerdo.

Los casos se ven por separado y se encuentran en etapas diferentes.

La joven había permanecido detenida de manera ininterrumpida en el Centro Médico Correccional de la Institución de Bayamón desde el 19 de agosto de 2025 hasta su excarcelación.

A madre e hija se les acusa de haber causado la muerte a Pratts Rosario, de 16 años, quien fue asesinada con un objeto punzante que le perforó el ápice del corazón, durante varias peleas entre jóvenes y adultos que ocurrieron en la madrugada del 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, tras la actividad municipal del cierre de verano.