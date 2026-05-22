Una situación de emergencia fue atendida anoche en la égida del Hospital Ryder, en Humacao, luego de que se reportara una emanación de humo y olor a quemado que obligó al desalojo preventivo de decenas de adultos mayores.

Según informó la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a eso de las 8:12 p.m. sobre un fuerte olor a quemado de origen desconocido.

De inmediato, agentes de los distritos de Humacao, Las Piedras y Naguabo, junto a personal del Cuerpo de Bomberos, Rescate y Emergencias Médicas, acudieron al lugar para atender la situación.

Al llegar, los respondedores detectaron humo proveniente del edificio 3, lo que requirió el desalojo preventivo de 35 adultos mayores, incluyendo residentes encamados y personas en sillas de ruedas.

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Las autoridades indicaron que el proceso se realizó de forma organizada y segura mientras se investigaba el origen de la emergencia.

Tras la inspección, se determinó que el incidente fue causado por una polea rota en el ascensor número 1, avería que provocó fricción, humo y el olor a material quemado que alarmó a los residentes.

Una vez se completaron las reparaciones y se certificó la seguridad del edificio, todos los residentes regresaron a sus apartamentos en buen estado de salud y no se reportaron personas afectadas.

La investigación estuvo a cargo de la agente Dashira Marie Medina Berríos, adscrita al distrito de Humacao, bajo la supervisión de la sargento Widalys Villalongo Cruz y en coordinación con la teniente Francheska Agrón Rivera.