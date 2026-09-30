El Recinto Metro de la Universidad Interamericana y edificios aledaños fueron desalojados esta mañana como medida preventiva tras reportarse un escape de gas en la calle Francisco Seín, en Cupey, jurisdicción de Caimito, informó la Policía de Puerto Rico.

La situación fue reportada a eso de las 8:54 a.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre un posible escape de gas en los predios del negocio La Venganza y del garaje Shell.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía fueron informados de que dos personas resultaron afectadas. Ambas serían atendidas por personal de Emergencias Médicas que se encontraba en la escena.

Personal del Cuerpo de Bomberos y de Manejo de Emergencias realiza las labores correspondientes para controlar la situación y determinar el origen del escape de gas.