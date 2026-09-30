El motociclista que murió esta madrugada tras perder el control en la carretera PR-781, en Comerío, fue identificado como José D. Rosa Díaz, de 49 años y residente del barrio La Prieta, según informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a eso de las 3:18 a.m., en el kilómetro 0.8 de la mencionada vía.

Rosa Díaz conducía una motora Fengyuan Tank, color rojo, del año 2024, a una velocidad mayor a la permitida por ley cuando perdió el control de la motora, cayó al pavimento e impactó un talud de tierra, indicó la Uniformada.

Rosa Díaz sufrió heridas que le provocaron la muerte en el acto. La Policía indicó que el motociclista no llevaba el equipo de seguridad reglamentario.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito quedó a cargo de la investigación. Mientras se trabajaba la escena, se recomendó utilizar la carretera PR-156 hacia Aguas Buenas como ruta alterna.