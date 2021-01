El presidente ejecutivo de la Corporación de Policías Organizados y Seguridad (COPS), Jaime Morales, reiteró hoy sus denuncias sobre las desventajas en las que laboran los agentes del orden público al enfrentar a los criminales durante el desempeño de sus funciones, tras lamentar profundamente los asesinatos de tres agentes en medio de dos intervenciones con un delincuente en Carolina.

“Con mucha tristeza por lo que está ocurriendo, tengo que decir que esto no es de ahora lo hemos dicho siempre, es muy triste cuando le quitan la vida a un ciudadano y máxime a un oficial del orden público en el cumplimiento del deber cuidando vidas y propiedades que es lo que hacemos… estos servidores salen a trabajar y no saben si regresan. Los eventos ocurren en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día, cuando menos tú te lo esperas y estos son los desenlaces a los que no queremos llegar”, se lamentó Morales, quien destacó su labor heroica.

Una de las víctimas en el cumplimiento del deber, Eliezer Hernández Cartagena, asignado a la División de Tránsito de la policía municipal de Carolina, era socio de la organización.

Descansa en Paz🕊 ya no te marginan y Discriminan por llevar un uniforme y defendernos en la tierra. Gracias por tu servicio brindado hermano. Posted by Noticias en 10-50. on Monday, January 11, 2021

Morales considera que los agentes y policías municipales continúan recibiendo un salario que no equipara con el riesgo de su trabajo y ni con equipo que no están en las mejores condiciones, al momento de encabezar una persecución en caliente con delincuentes armados con rifles y otras potentes armas de fuego. “En los municipios los salarios son por el piso”, indicó.

Además, planteó que deben mejorar sus condiciones de trabajo para poder retener a los integrantes de estos cuerpos de ley y orden e incentivar el reclutamiento de cadetes.

“Dan su vida por una miseria, escogieron este trabajo porque les gusta, pero no es justo que la paga sea que te quiten la vida por tú velar por vidas y propiedades por tú salvar a otras personas. En todo momento estamos en desventaja con los criminales”, exclamó Morales.

Sobre la Reforma Sostenible de la Policía, el líder del gremio sostuvo que la misma ha creado la falsa impresión entre los delincuentes de que desde que entró en vigor piensan que están más protegidos.

“Los delincuentes piensan que esto es algo para que ellos puedan cometer más delitos y saber que el policía no va a hacer nada. Tenemos una pandemia ahora que nos está acechando porque es muy peligroso por las intervenciones directas en las que no pueden evitar el contagio, tenemos un delincuente visible y un delincuente invisible, uno por la reforma y otro por la pandemia”, puntualizó Morales.

A su vez, cuestionó qué se hace con el presupuesto de $20 millones anuales que se asignan para la Reforma de la Policía. “Ese dinero dónde está, ese asunto hay que contestarlo y en el caso de los municipales los alcaldes tienen que preocuparse de que equiparen todo tipo de beneficios con la policía estatal, porque se arriesgan igual, hacen lo mismo”, dijo.

Entre este año y el 2022 estimó que se retirarán del Negociado de la Policía unos 900 policías y supervisores, lo que agravará la crisis de personal si se les suman aquellos en cuarentena, los reportados al Fondo del Seguro del Estado, los que están de vacaciones, aquellos fallecidos y los que se encuentran agotando sus licencias para jubilarse reduciendo la plantilla a unos 8,000.

“La policía no está generando cadetes y nunca van a equiparar los que se fueron o los que se están yendo, o simplemente los que fallecen, los que expulsan, los que suspenden de empleo y sueldo…cuando vienes a ver hay un ínfimo número de policías para cumplir con todo lo que la agencia exige con todo lo que el pueblo de Puerto Rico exige”, afirmó.

Morales reconoció que en los pasados años la Junta de Supervisión Fiscal autorizó aumentos salariales para los policías y les concedió el beneficio del Seguro Social.

Fuera de control

El presidente del Concilio Nacional de Policías (Conapol), Fernando Soler Betancourt, sostuvo hoy que la criminalidad está fuera de control, al reaccionar al asesinato de tres agentes durante un enfrentamiento con un delincuente.

Asimismo, planteó que son urgentes los cambios en las estrategias vigentes para poder combatir a estos asesinos, sino continuará perdiendo la batalla contra el crimen ya que considera que la seguridad del pueblo y de los agentes “está en peligro”.

“Es bien lamentable esta situación, pero verdaderamente yo creo que la Policía tiene que cambiar su estrategia, tiene que darles un equipo que pueda responder al de estos maleantes en la calle. No podemos seguir bregando con el ‘¡ay bendito!’ porque si no los criminales van a ganar la guerra”, recalcó el líder de Conapol.

Sobre el efecto de la Reforma Sostenible de la Policía, opinó que la misma “intimida” a los agentes y supervisores para que trabajen de una manera correcta cuando en la calle se topan con violadores de la ley que no respetan ningún código ni la vida ajena.

“Cuando tú vas a la calle a bregar con unos delincuentes que no tienen regla de ninguna clase lamentablemente quien sale perdiendo como en el día de ayer es la Policía de Puerto Rico y los municipales... esto ha sido un caos”, manifestó.

Soler Betancourt extendió sus condolencias a los familiares y a los compañeros de labores de los agentes asesinados.

“Es bien triste, perdieron la vida tres efectivos, hay uno que está en el hospital también con unas lesiones delicadas y esto no se puede dejar pasar por alto, ya es hora de que el gobierno de Puerto Rico comience a tomar medidas que verdaderamente se dejen sentir”, exclamó Soler Betancourt, en entrevista telefónica.

En su carácter personal, el presidente del gremio dijo que cree en la aplicación de la pena de muerte para los asesinos de policías.

“Yo creo que ya es hora de que estos individuos que salen a la calle a matar policías viciosamente para mí se les debe aplicar la pena de muerte porque no se les puede seguir permitiendo que aquellos que se están arriesgando todos los días por la seguridad del país con todo en contra, con una reforma que les dice cómo es que se tiene que trabajar, con equipo que verdaderamente comparado con las armas que tienen los criminales no están a la misma capacidad”, subrayó.

Finalizó haciendo un llamado al gobierno para que se les otorgue más autoridad al Negociado de la Policía y crear leyes para su protección en estas intervenciones.