Dos conductores resultaron heridos en un accidente de tránsito reportado anoche en la carretera 5561 en Villalba, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

De acuerdo con la investigación de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en el choque resultó herido el conductor de un automóvil marca Toyota Corolla, color blanco y del año 2024, identificado como Johomar González Sánchez, de 33 años. Su condición es estable.

Mientras, el conductor del otro vehículo, de la misma marca y color y modelo del año 2026, de nombre Juan Carlos Rodríguez Heredia, resultó con heridas de cuidado y se encuentra en condición crítica hospitalizado en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Los dos heridos son vecinos de Villalba.

En el informe de novedades no se detalla cómo ocurrió el accidente. La investigación continúa a cargo del agente Jorge Ocasio Ortiz y al fiscal Jorge Martínez.