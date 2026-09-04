Dos mujeres resultaron afectadas por una descarga eléctrica en la pista del recinto de la Universidad de Puerto Rico, en Humacao.

Las autoridades fueron alertadas a las 12:03 del mediodía de hoy, viernes, tras ambas hacer contacto con una caja de transmisión de energía en un edificio abandonado.

Al movilizarse los agentes del distrito policíaco, encontraron en la acera a las dos perjudicadas, donde los paramédicos de Emergencias Médicas de Humacao le dieron los primeros auxilios.

Una de estas requirió ser transportada al Hospital Ryder de Humacao donde el médico de turno la evaluó. Al momento se desconoce su condición de salud.