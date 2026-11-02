La bebé de 11 meses que cayó en la tarde del domingo a una piscina en la urbanización Río Cristal, Encantada, en Trujillo Alto, está en condicón estable, según informó la Policía.

Una llamada que se recibió a as 3:56 p.m. de ayer alertó a las autoridades sobre lo ocurrido a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con datos preliminares, la niña de 11 meses y medio fue atendida por paramédicos y transportada en una ambulancia al hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina.

Aunque ayer su condición era delicada, hoy fue descrita como estable.

La agente Mayrim Banrey, adscrita al Distrito de Trujillo Alto, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Como es de rigor se notificó al Departamento de la Familia.