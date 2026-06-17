Lo que parecía ser una simple transacción de compraventa de ropa terminó en una violenta emboscada durante la noche del martes en Carolina.

Según informó la Policía, el incidente fue reportado a las 8:47 p.m. en la parte posterior de un restaurante de comida mexicana ubicado en la carretera 853.

De acuerdo con el querellante, este fue contactado por un sujeto identificado únicamente por el apodo de “Gordo”, quien se mostró interesado en una mercancía de ropa que estaba a la venta. Tras varias conversaciones telefónicas, ambas partes acordaron reunirse en el lugar para completar la transacción.

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Sin embargo, al llegar al sitio y disponerse a buscar la mercancía, el querellante fue interceptado por dos individuos.

Uno de los sospechosos, descrito como de baja estatura, corpulento y vestido con una chaqueta roja, presuntamente lo apuntó con un arma de fuego. Mientras tanto, un segundo individuo, descrito como alto y delgado, rodeó el vehículo e intentó impedir que escapara.

La víctima logró forcejear con los sospechosos y huir del lugar. Durante la fuga, uno de los individuos presuntamente realizó dos disparos en su dirección. A pesar de los tiros, no se reportaron heridos.

Los asaltantes se apropiaron de una Toyota Grand Highlander XLE blanca del año 2026. Más tarde, agentes de la Policía Municipal de Carolina localizaron el vehículo abandonado en la carretera 8856, a la altura del kilómetro 8.7.

El agente Alejandro Andújar, adscrito al precinto de Carolina Sur, investigó preliminarmente el caso y refirió la pesquisa a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.