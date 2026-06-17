La Policía de Puerto Rico identificó como Caroline Michelle Morales Ramos, de 23 años, a la joven que fue asesinada el martes en el edificio 3 del residencial Extensión Sábalos Gardens, en Mayagüez.

El cuerpo de Morales Ramos fue hallado a las 6:47 p.m. en el suelo de uno de los dormitorios del edificio, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre una persona herida de bala.

La joven, según la Policía, presentaba una herida de bala en el área del pecho.

Morales Ramos fue identificada por sus familiares en la escena.

El agente Gabriel Cruz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, tiene a cargo la pesquisa junto al fiscal Andy Rodríguez.