Como una escena sacada de la película The Good Nurse, una enfermera anestesista de Carolina presuntamente manipuló viales de citrato de fentanilo en hospitales en la Isla y los sustituyó con sustancias líquidas cuya composición no ha sido revelada, lo que pudo haber colocado a pacientes en un posible riesgo grave.

Jackeline Correa Vázquez, de 45 años, fue arrestada esta madrugada en su residencia por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), luego de ser acusada por un gran jurado federal el pasado 28 de mayo por el alegado robo y manipulación del potente opioide, ocurrido en octubre de 2025 y febrero de 2026.

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Correa Vázquez “utilizó su acceso autorizado a un área restringida para sustraer y manipular ampolletas de fentanilo. De la investigación surge que Correa Vázquez extraía el contenido de las ampolletas de fentanilo y lo reemplazaba con otros líquidos cuya naturaleza continúa bajo investigación”, explicó en conferencia de prensa Juan Hernández, agente especial adjunto a cargo de la División del Caribe de la DEA.

“Posteriormente, sellaba nuevamente las ampolletas con el propósito de aparentar estar intactas y listas para su uso médico”, agregó.

Hernández indicó que el arresto se logró luego de que personal hospitalario detectara la irregularidad.

Citrato de fentanilo. ( Department of Consumer Protection, State of Connecticut )

W. Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, no reveló en qué hospitales ocurrió el esquema ni cuál era el propósito de la sustracción del fentanilo. Tampoco especificó cuántos pacientes pudieron verse afectados ni la cantidad de droga robada.

“La cantidad de droga no es consistente con el uso personal”, se limitó a indicar Muldrow.

“En el asunto de robar en el trabajo, ella estaba actuando sola. En el sentido de lo que pasó con la droga, seguimos investigando”, añadió el fiscal federal.

Correa Vázquez enfrenta cuatro cargos por manipulación de productos de consumo, delito que conlleva una pena máxima de hasta 10 años de prisión. También enfrenta cuatro cargos por adquirir u obtener una sustancia controlada mediante tergiversación, fraude, falsificación, engaño o subterfugio, los cuales conllevan una pena máxima de hasta cuatro años de prisión cada uno.

“Esto no es algo común”

Víctor Ramos, secretario del Departamento de Salud. ( Carlos Rivera Giusti )

Correa Vázquez contaba con una licencia otorgada por la Junta de Enfermería de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud, como enfermera de práctica avanzada con concentración clínica en anestesia, desde una fecha no precisada, pero no más tarde del 28 de marzo de 2023, según la Fiscalía.

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Sobre el caso, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, reaccionó señalando que la imputada no representa al personal de enfermería ni a los profesionales de la salud en la Isla.

“Esta persona no representa a las miles de enfermeras y profesionales de la salud que trabajamos 24 horas por la salud de nuestro pueblo. Tampoco nos ayuda en los programas que el Departamento de Salud, ASSMCA, los municipios y organizaciones sin fines de lucro tienen para bajar las sobredosis de fentanilo y las muertes por fentanilo y otras drogas asociadas”, expresó.

Ramos añadió que en las instituciones de salud existen protocolos estrictos para el manejo de sustancias controladas, los cuales, según dijo, se cumplen a cabalidad en los hospitales del país.

“Hay un protocolo y reglamento del Departamento de Salud bien estricto y específico; los hospitales lo cumplen a cabalidad y hacen los referidos pertinentes, pero claramente esto es una situación personal, alguien que decidió romper la ley. Esto no es algo que sea lo común en las instituciones de salud de Puerto Rico”, sostuvo.

En Puerto Rico, entre 2018 y 2024 se registraron 2,838 muertes por sobredosis con detección de fentanilo, según el Observatorio de Salud Mental y Adicción de Puerto Rico, adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

¿Qué es el fentanilo?

Dosis letal de fentanilo. ( DEA )

Según la DEA, el fentanilo es un medicamento sintético utilizado para tratar dolores intensos y como anestésico en procedimientos médicos. Sin embargo, es extremadamente potente: puede ser hasta 100 veces más fuerte que la morfina y unas 50 veces más potente que la heroína.

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Una sobredosis puede causar somnolencia extrema, piel húmeda, labios o piel con tono azulado, coma y serios problemas respiratorios. Una dosis de apenas dos miligramos, equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, puede ser letal.

El fentanilo fabricado ilegalmente suele mezclarse con otras drogas como pastillas falsas, heroína, cocaína o metanfetamina, por lo que muchas personas lo consumen sin saberlo y pueden sufrir una intoxicación accidental, la cual puede ser revertida en algunos casos con naloxona.

Cada día, unas 265 personas pierden la vida por sobredosis relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos y sus territorios.