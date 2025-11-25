La escuela elemental Juan S. Mangual, ubicada en la PR-1, kilómetro 113.6 del barrio Capitanejo, en Juana Díaz.

Según el informe de la oficina de prensa de la Policía, el escalamiento se reportó a las 8:50 a.m. de hoy, martes, al percatarse que los sospechosos entraron a los predios del plantel por el patio.

Además, intentaron romper el candado de uno de los salones de computadora y no lo lograron.

Forzaron una hija de la ventana del salón de enfermería apropiándose ilegalmente de varios rollos de papel higiénico y un zafacón de plástico color gris.

La propiedad pertenece al Departamento de Educación.

El agente Melquiades Toro, adscrito al Distrito de Juana Díaz, tomó la querella y la refirió a la División de Delitos contra la Propiedad, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.