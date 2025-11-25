La escuela elemental Juan S. Mangual, ubicada en la PR-1, kilómetro 113.6 del barrio Capitanejo, en Juana Díaz.

Según el informe de la oficina de prensa de la Policía, el escalamiento se reportó a las 8:50 a.m. de hoy, martes, al percatarse que los sospechosos entraron a los predios del plantel por el patio.

Además, intentaron romper el candado de uno de los salones de computadora y no lo lograron.

Forzaron una hija de la ventana del salón de enfermería apropiándose ilegalmente de varios rollos de papel higiénico y un zafacón de plástico color gris.

La propiedad pertenece al Departamento de Educación.

Relacionadas

  1. Identifican cadáver lanzado dentro de una bolsa de basura en una calle de Hato Rey

  2. Hombre es declarado culpable de asesinato y de herir menor en el 2022

  3. Pistoleros perpetran un “carjacking” en Arecibo

  4. Hallan cadáver de hombre con impactos de bala en Santurce

  5. Buscan a joven de 18 años desaparecida en Caguas

El agente Melquiades Toro, adscrito al Distrito de Juana Díaz, tomó la querella y la refirió a la División de Delitos contra la Propiedad, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.