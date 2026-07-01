Nueva York. El abogado de Malik Beasley ha declarado que la exestrella de la NBA y exrefuerzo de los Cangrejeros de Santurce en el BSN, ahora imputada, “quiere seguir adelante con su vida” tras declararse inocente hoy miércoles de los cargos que se le imputan por haber alterado su juego en determinados partidos de 2024 para beneficiar a los apostantes deportivos y aliviar sus propias deudas.

Beasley, el último nombre destacado implicado en una amplia investigación federal sobre el juego, apenas habló durante su comparecencia ante el tribunal federal de Brooklyn. Respondió a las preguntas del juez con un “sí, su Señoría”, pero dejó que su abogado, Jason Goldman, presentara su declaración de culpabilidad o inocencia en su nombre.

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A continuación, el escolta de 6 pies y 4 pulgadas permaneció en silencio mientras Goldman hablaba con los periodistas a la salida del juzgado, y se mostró evasivo cuando uno de ellos le preguntó si tenía algo que decir a sus seguidores. Beasley, que jugó en seis equipos de la NBA a lo largo de nueve años, se perdió la última temporada porque estaba siendo investigado. En su lugar, jugó en Puerto Rico en parte de la temporada con los Cangrejeros, equipo del que es copropietario el rapero Bad Bunny.

Malik Beasley no terminó la temporada con los Cangrejeros ya que aunque puso números, los mismos no se tradujeron en victorias para el equipo. ( Baloncesto Superior Nacional )

“Está deseando defenderse. Ha luchado todos los días”, dijo Goldman. “Se le presume inocente y eso tiene que seguir significando algo, obviamente”.

Beasley, de 29 años, y el agente deportivo Paolo Zamorano, quien también se declaró inocente el miércoles, figuraban entre las seis personas imputadas en una acusación formal hecha pública esta semana.

Son los últimos acusados en una redada contra el juego ilegal que ha dado lugar a más de tres docenas de detenciones, entre las que se incluyen la del exjugador estrella de los Miami Heat, Terry Rozier, acusado de conspirar con unos amigos para ayudarles a ganar apuestas, y la del miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Chauncey Billups, acusado de conspirar para amañar partidas de póquer de altas apuestas.

Zamorano, de 39 años, representó anteriormente a otro coacusado, el exjugador de la NBA Ed Davis, quien había prestado dinero a Beasley y está acusado de actuar como su “guardián” en la supuesta trama.

“Estamos deseando que llegue el día del juicio”, declaró a los periodistas el abogado de Zamorano, Kenneth Breen.

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Beasley y Zamorano quedaron en libertad bajo fianza. Deben comparecer de nuevo ante el tribunal para una vista preliminar el 6 de agosto.

Beasley está acusado de amañar o intentar amañar su rendimiento en al menos cuatro partidos mientras jugaba con los Milwaukee Bucks en 2024, rindiendo por debajo o por encima de las expectativas de las casas de apuestas. A cambio, según la acusación, los apostantes sobornaron a Beasley y sus deudas con Davis se redujeron o se eliminaron.

“La única forma de ganar a Las Vegas es con las apuestas deportivas”, le dijo Davis a Beasley en un mensaje de texto del 26 de enero de 2024, según la acusación. “En todo lo demás, ellos llevan la ventaja”.

En uno de los ejemplos, según la acusación, Beasley le dijo a Davis que intentaría superar la marca de 3.5 que las casas de apuestas habían fijado para su total de rebotes en el partido de Milwaukee contra los Los Angeles Clippers el 10 de marzo de 2024.

A un segundo del final, con los Bucks siete puntos por delante, Beasley bloqueó un tiro de los Clippers y se abrió paso entre cuatro jugadores para capturar su cuarto rebote y asegurar la victoria a los apostantes justo cuando sonaba la bocina.

Según la acusación, un apostante obtuvo un beneficio de 3,252 dólares con una apuesta de 2,838 dólares, y otro obtuvo un beneficio de 2,107 dólares con apuestas por un total de 2,400 dólares. Otros apostantes no tuvieron tanta suerte y perdieron dinero al apostar erróneamente a que Beasley no alcanzaría el total de rebotes debido a un aparente malentendido, según la acusación.

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“Lo curioso es que, cuando lo consiguió, soltó un gran suspiro de alivio”, dijo uno de los cómplices en un mensaje de texto, según la acusación.

Beasley pidió dinero prestado a Davis, un antiguo compañero de equipo, tras acumular pérdidas por juego por valor de millones de dólares. Entre sus problemas financieros, ampliamente difundidos, figuran disputas con un arrendador de Detroit, un peluquero de Milwaukee y un dentista de Minnesota. Una demanda presentada en 2025 por una agencia de marketing deportivo dio lugar a una sentencia en rebeldía de un millón de dólares en su contra.

“Aquí hay un debate más amplio sobre el sector, sobre las personas y las instituciones que obtienen beneficios de miles de millones y miles de millones de dólares y que alimentan la adicción”, afirmó Goldman.

Beasley tenía conocimiento de la investigación desde hacía aproximadamente un año, según ha declarado el fiscal federal adjunto Benjamin Weintraub.

Jugó por última vez en la NBA con los Detroit Pistons, con un contrato de un año y 6 millones de dólares, durante la temporada 2024-2025. Promedió 16 puntos por partido y anotó 20 en su último encuentro, una derrota en los playoffs ante los New York Knicks. Es uno de los cinco jugadores de la historia de la NBA que ha anotado más de 300 triples en una temporada.

La puesta en libertad de Beasley fue conseguida por sus padres, los actores Michael y Deena Beasley, que participaron en la comparecencia por teléfono desde su domicilio en Georgia. Beasley, que se mantuvo impasible durante la mayor parte de la vista, que duró una hora, se rió ante la respuesta de su madre a la pregunta de la juez de instrucción Taryn Merkl sobre con qué frecuencia hablaban entre ellos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.