Los familiares del turista muerto a manos de la Policía cuando intentaban intervenir con él en medio de una aparente crisis de salud mental, la noche del martes en un hotel de Isla Verde, solicitaron la ayuda del público para poder costear los gastos de repatriación del cuerpo a Nueva York.

Brander Suero, hermano de Brian Suero Portes, abrió una recaudación de fondos en la página gofundme con el lema “Help Bring Brian Home for Funeral” (Ayuda a traer a Brian a casa para el funeral)

En la descripción de la recaudación, Brander aseguró que su hermano “era la persona más bondadosa que conocí. Era padre de un niño de cinco años encantador y llenaba cualquier lugar de alegría y risas. Brian era conocido por ser el alma de la fiesta, siempre dispuesto a contar una broma o regalar una sonrisa, y le encantaba viajar”. Explicó además, que a pesar de sus problemas de salud (mental y física), el joven era querido por todos y vivía con su abuela, “a la que ayudaba siempre que podía”.

PUBLICIDAD

También recordó que de niños, “Brian tuvo varios trabajos para asegurarse de que mi hermano menor y yo tuviéramos lo necesario, ya que nuestra abuela, quien nos crio, no tenía muchos recursos”.

Mencionó que tristemente, el turista de 32 años viajó para celebrar su cumpleaños en la Isla y “encontrar consuelo en el sol y la playa”. “Ahora estoy gestionando con funerarias el traslado de sus restos al Bronx, donde su familia, amigos y su hijo pequeño podrán verlo y darle un último abrazo. Merece descansar en paz, rodeado de quienes lo aman. El costo de traerlo a casa en avión y organizar su funeral es elevado, y necesito ayuda para cubrir estos gastos”.

Branden, quien describió la muerte de su hermano como un asesinato, añadió que parte del dinero también ayudará al hijo de Brian a medida que crezca, cubriendo sus necesidades. “Su pérdida ha dejado un vacío irreparable en nuestros corazones. Les pido ayuda y agradezco a todos los que nos apoyen. Incluso una pequeña ayuda será de gran utilidad.

Los hechos se reportaron a las 11:30 p.m. del martes cuando presuntamente el hombre atravesaba por una crisis de salud mental y se encontraba en “una actitud agresiva”. Según la querella policíaca, portaba dos cuchillos en las manos. Ante esta situación, uno de los policías le disparó con su arma de reglamento, según se alega.

En el día de ayer, la organización Kilómetro 0, reveló en una publicación en Facebook que alegadamente, la víctima tenía un diagnóstico de esquizofrenia.