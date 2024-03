A diez meses del crimen de dos turistas peruanos en la calle Loíza en Santurce, una jueza del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra Jeremy Rafael Serrano Alicea, de 26 años, contra quien el Departamento de Justicia radicó cinco cargos criminales hoy por estos hechos.

La jueza Brenda Salas, del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra Serrano Alicea por los asesinatos de Franco Medina Angulo y Sergio Palomino Ruiz, de 29 y 28 años respectivamente y estudiantes de la Universidad de Nueva York (NYU), ocurridos el seis de mayo del 2023 frente al negocio Emoji, en la calle Loíza. También se radicó, un cargo por tentativa de asesinato contra una tercera persona que no fue identificada por las autoridades, un cargo por violación a la Ley de Armas por disparar un arma de fuego automática en un lugar público y un cargo por violación al artículo 249 del código penal, por poner en riesgo la seguridad pública.

A éste se le impuso una fianza ascendente a $3 millones. La vista preliminar en su contra fue señalada para el 27 de marzo.

El arresto de Serrano Alicea se produjo la noche del viernes, cuando agentes de la División de Inteligencia y Arrestos lo sorprendieron a su llegada al al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, procedente de Baltimore.

Tras el dictamen, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli indicó que la muerte de estos jóvenes “conmovió, no solo a Puerto Rico, sino a la comunidad internacional. Transcurrieron meses, pero las investigaciones no se detienen hasta que se logra obtener la prueba requerida para procesar a los responsables de la comisión de delitos y hacer justicia. La impunidad no tiene cabida en Puerto Rico. Gracias a la labor incansable de los agentes del Negociado de la Policía y de los fiscales del Departamento de Justicia, hoy les comunicamos a los familiares de Franco y Sergio que la persona que les arrebató la vida enfrenta cinco cargos criminales y estamos listos para hacerles justicia”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

“Hoy culmina la primera etapa de este caso, al lograr el esclarecimiento del asesinato de dos jóvenes inocentes con un gran futuro, que murieron a manos de otro joven, que demostró no tener ningún tipo de respeto ni valor por la vida de los demás. No podemos devolverles la vida a estos jóvenes, pero podemos brindarle a su familia la certeza de que en Puerto Rico existe la Justicia”, manifestó el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

Sergio Palomino y Franco Medina, estudiantes peruanos que murieron en una balacera en Santurce. ( Captura )

“Esto se relaciona con un incidente ocurrido el seis de mayo del 2023 en el negocio Emoji, en la calle Loíza, donde luego de una situación que ocurrió dentro del local, este individuo procede a disparar a mansalva en contra varias personas, entre ellos Franco Medina Angulo y Sergio Palomino Ruiz, ambos de nacionalidad peruana y lamentablemente, víctimas inocentes del incidente que ocurrió dentro del local”, manifestó el comisionado.

López Figueroa, quien dio declaraciones a la prensa en la Sala Metropolitana de Investigaciones y Denuncias del Tribunal de San Juan, a donde llegó en la tarde del sábado, aseguró que este incidente no tiene nada que ver con una balacera captada por varias cámaras de seguridad la noche de los hechos, por la que se arrestó a una mujer, la que fue acusada por disparar en un lugar público, esa misma semana. “Esos son dos incidentes aparte que ocurrieron en ese local. Ella (Marangely Mclat) fue en ese momento… durante esa semana, fue acusada por esos hechos, por disparar en un lugar público. No obstante, este es otro incidente, pues surge dentro del establecimiento donde este individuo, sin mediar palabras y sin ningún valor por la vida, dispara contra varias personas y da muerta a dos personas completamente inocentes”, sostuvo López Figueroa.

El comisionado explicó que Serrano Alicea tiene un abultado expediente criminal desde el año 2016, por delitos relacionados al hurto de vehículos y violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.

De acuerdo con la investigación, el 6 de mayo de 2023, a eso de las 3:50 am, los estudiantes de maestría de NYU se encontraban frente al establecimiento comercial en espera de un servicio de transporte. Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, Serrano Alicea salió del negocio haciendo disparos con un arma de fuego automática, alcanzando a los estudiantes y ocasionándoles la muerte, esto, según la investigación del agente Erick Ortiz Rodríguez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Tanto el comisionado de la Policía como la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González, han mantenido informados a los familiares de las víctimas durante el proceso. Además, la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia les ha brindado apoyo a través de sus servicios.