Una mujer de 40 años que era buscada desde la noche del domingo, luego de que presuntamente manifestara que quería privarse de la vida y se internara en un área boscosa en Sabana Grande, fue localizada durante la mañana de hoy en condición estable, informó la Policía de Puerto Rico.

La mujer fue transportada por Manejo de Emergencias a un hospital del área para recibir atención médica.

Los hechos que dieron paso a la búsqueda ocurrieron a eso de las 11:55 p.m. del domingo, en la carretera PR-368, a la altura del barrio Machuchal. La querella fue recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 como un caso de intento suicida.

PUBLICIDAD

Se alegó que la mujer manifestó que quería privarse de la vida luego de escuchar que sus familiares tenían la intención de internarla en un hospital. Presuntamente, salió corriendo y se internó en una zona boscosa.

Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de Sabana Grande realizó una búsqueda durante la noche, pero no logró localizarla.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

Como medidas de prevención, la Asociación de Psicología de Puerto Rico exhorta a lo siguiente: