El cadáver de un hombre fue hallado esta mañana a orillas de la carretera PR-186, cerca de las parcelas Dávila del barrio El Verde, en Río Grande.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a las 7:09 a.m. de hoy tras alguien divisar a la altura del kilómetro 23.5 el cuerpo, que no presenta signos de violencia visibles.

El occiso no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Fajardo junto al fiscal de turno investigan la escena.

Una vez sea trasladado el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses y se le practique la autopsia, se conocerán las causas de muerte.