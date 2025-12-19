Agentes de la División de Homicidios de Aguadilla investigaron la querella de una mujer muerta sin causa determinada en la calle José Celso Barbosa del barrio Pueblo, en ese municipio.

Según la oficina de prensa de la Policía, a las 10:30 p.m. de ayer, jueves, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre la situación.

La occisa fue identificada como Lualiz Arce Núñez, de 33 años.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia ya que no presentaba signos de violencia visibles.

El agente Juan López y la fiscal Sigrid Nazario Del Toro investigaron la escena.