Hallan cadáver de un hombre con balazos en el rostro en Luquillo
La División de Homicidios de Fajardo investiga la escena.
El cadáver de un hombre con impactos de bala fue hallado esta mañana a orillas de la carretera PR-984 en el kilómetro 3.6 del barrio Juan Martín, en Luquillo.
Según datos preliminares, las autoridades fueron alertadas del asesinato a eso de las 7:30 a.m. de hoy, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
El cuerpo presenta impactos de bala en el rostro.
Agentes de la División de Homicidios del CIC de Fajardo junto al fiscal de turno investigan la escena.