El cadáver de un hombre con impactos de bala fue hallado esta mañana a orillas de la carretera PR-984 en el kilómetro 3.6 del barrio Juan Martín, en Luquillo.

Según datos preliminares, las autoridades fueron alertadas del asesinato a eso de las 7:30 a.m. de hoy, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El cuerpo presenta impactos de bala en el rostro.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Fajardo junto al fiscal de turno investigan la escena.