La Policía investiga las circunstancias que rodean la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado esta madrugada en una cabaña de un motel en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo ocurrió a las 5:46 a.m. en la cabaña número 18 del motel Villa Borinquen, localizado en la carretera 866 del barrio Candelaria.

Las autoridades indicaron que el hombre fue encontrado desnudo. Al momento, su identidad no ha sido divulgada.

Además, se presume que el vehículo de la víctima fue robado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Bayamón, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación.