El director médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Israel Ayala Oliveras, reveló que el equipo del Centro Médico de Río Piedras atendió de manera inmediata a varios pacientes que resultaron heridos con arma blanca, que según la Policía fueron agredidos durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, en San Juan.

“El personal médico, de enfermería y de apoyo activó de inmediato los protocolos clínicos establecidos. Al momento, los cuatro pacientes menores de edad se encuentran recibiendo tratamiento agudo, y continúan bajo evaluación médica y recibiendo tratamiento de acuerdo a las lesiones identificadas”, abundó el doctor en un comunicado de prensa.

Por su parte, el director ejecutivo de ASEM, Regino Colón, explicó que este tipo de situaciones están contempladas dentro del Plan de Manejo de Emergencias establecido para eventos de gran concentración de público.

“En ASEM contamos con un plan claro de normas y procedimientos que nos permite manejar cualquier tipo de emergencia, desde la más sencilla hasta la más crítica. Para este evento, el hospital operó conforme al plan establecido, garantizando la continuidad de los servicios y la seguridad de todos”, expresó Colón.

De inmediato, no se informó la condición, pero la Policía había informado que el adulto del grupo de unos 20 años, fue intervenido quirúrgicamente por una herida en el lado izquierdo del abdomen.

Las edades de los otros heridos están entre los 15 a 17 años.

El director ejecutivo de ASEM reiteró que se mantuvo y se mantiene en comunicación constante con las agencias de seguridad y respuesta del Gobierno de Puerto Rico y Municipal. Asimismo, reconoció que “la labor del personal médico, clínico, administrativo y de apoyo, quienes demostraron una vez más su preparación y compromiso con la salud del pueblo de Puerto Rico”.