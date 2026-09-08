El cadáver de un hombre hallado en la mañana de ayer, lunes, en el parque Isabel La Católica en la avenida César González, en Hato Rey, fue identificado como Héctor Manuel Morales Hernández, de 40 años.

Las autorizades se movilizaron a las 7:49 a.m. de ayer al lugar tras una llamada de alerta al Sistema de Emergencia 9-1-1, que notificaba sobre una persona muerta.

Al llegar a la escena, el agente investigador Anthony Rosado, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan, encontró el cadáver con golpes contundentes y heridas abiertas en la parte posterior de la cabeza y el rostro.

Se corroboró quese había informado que aparentaba ser una persona sin hogar, ya no tenía signos vitales.

La víctima presentaba traumas en otras partes del cuerpo propinadas con un objeto que no fue descrito en el informe de novedades de la Policía.

La fiscal María Sofía Cruz Colón, ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.