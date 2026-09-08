Un matrimonio de turistas fue víctima de un robo a mano armada anoche mientras caminaba por la marginal Luis Muñoz Rivera, cerca de la entrada de Paseo Caribe, en San Juan.

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente se reportó a eso de las 10:16 p.m. del lunes.

El hombre, de 63 años y residente de Milwaukee, caminaba junto a su esposa cuando ambos fueron interceptados por un individuo vestido de negro y con el rostro cubierto.

El sujeto, mediante amenaza e intimidación y utilizando un arma de fuego, despojó al hombre de una cadena de oro tipo cubana con un crucifijo y una pulsera de oro tipo turca, valoradas en aproximadamente $5,000.

Tras cometer el atraco, el individuo huyó del lugar con rumbo desconocido.

La Policía indicó que no se reportaron personas heridas durante el incidente.

El agente Raymond Flores, adscrito a los precintos de Calle Loíza y Turística, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.