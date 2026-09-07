Un conductor fue rescatado por personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos tras perder el control del volante y caer de una altura aproximada de 80 pies en la autopista Luis A. Ferré, cerca de la salida hacia Montehiedra.

El accidente se reportó a eso de las 7:00 a.m. en dirección de Caguas a San Juan, cuando el joven Jaime Irizarry Pérez, de 24 años, al llegar a esa salida se accidentó en un vehículo marca Kia.

“Al llegar a esa salida, alega él que se quedó dormido, choca con la muralla de cemento que hay ahí y cae al precipicio”, narró la directora de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, la capitán Clarissa Ortiz.

El vehículo cayó por la pendiente a un área de piedras y agua.

El herido fue trasladado a un hospital para ser evaluado. Hasta el momento, su condición es estable.

La salida sigue cerrada mientras se logra extraer el vehículo del fondo del barranco.

El agente José Pedragó, de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, tienen a cargo la pesquisa.