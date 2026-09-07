Un cadáver fue hallado esta mañana en un parque ubicado en la calle Isabel La Católica de la urbanización Baldrich, en Hato Rey.

Según datos preliminares suministrados por la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibió a las 7:49 a.m. de hoy, lunes, alertando sobre un hombre inconsciente sobre el pavimento.

Cuando llegaron los agentes confirmaron que no tenía signos vitales. Este presenta una herida abierta en la cabeza y traumas en diferentes partes del cuerpo.

La División de Homicidios del CIC de San Juan junto al fiscal de turno investigan los hechos.

Al momento no ha sido identificado.