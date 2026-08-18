( Suministrada por la Policía )

Un ciudadano alertó anoche a las autoridades sobre el hallazgo de una presunta granada en un camino ubicado en la carretera PR-682, sector la Charca del barrio Montebello, en Manatí, informó la oficina de prensa de la Policía.

El agente Rafael Feliciano Aguilar, adscrito al Distrito de Manatí, acudió al lugar y entrevistó al querellante, quien le informó que mientras estaba recolectado piedras por un camino aledaño a su residencia, encontró un artefacto tipo granada, el cual llevó hasta el frente de su casa.

Una granada que resultó que no tenía carga explosiva, fue hallada en un camino ubicado en la carretera PR-682, sector la Charca del barrio Montebello, en Manatí. ( Suministrada por la Policía )

El teniente Christian Avilés Aponte, director de la División de Explosivos, indicó que personal técnico de Arecibo trabajó la escena y neutralizaron el artefacto, según dispone el protocolo.

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Posteriormente, se supo que no tenía los elementos para configurarse como un explosivo, ya que aparentaba ser un “souvenir”.

Luego, como medida cautelar, lo transportaron a Isla de Cabras en el barrio Palo Seco, en Toa Baja, para el área de los búnkeres históricos, donde los agentes Rafael Herrera, Luis Lugo y Juan Matos realizaron su detonación controlada.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos y de la Oficina Municipal de Emergencias Médicas brindaron apoyo.