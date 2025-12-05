Un hombre murió atropellado esta madrugada mientras reparaba una motora en la carretera PR-167, a la altura del kilómetro 14.1 en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima fue identificada como Benet Figueroa Márquez, de 31 años.

De acuerdo con la información preliminar, Figueroa Márquez se encontraba reparando una motora en una zona con poca iluminación de la carretera. Mientras tanto, Pedro Ferrer Cosme, de 46 años, conducía una guagua Suzuki Gran Vitara gris, modelo 2001, en dirección de sur a norte. Al percatarse de la motora detenida en el carril derecho, Ferrer intentó esquivarla girando hacia la izquierda, pero terminó impactando a Figueroa Márquez con la parte frontal.

Figueroa Márquez sufrió lesiones de gravedad y falleció en el acto.

Las autoridades confirmaron que Ferrer Cosme arrojó 0% de alcohol en la prueba de aliento.

El agente Juan Rivera Ramos, supervisado por el sargento José E. Rosario Santiago, de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Yarelis Sánchez Counier, asumieron la investigación.