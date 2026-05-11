Un ciudadano resultó herido de bala esta madrugada en su residencia localizada en el sector El Alto de la comunidad Santi, en Juana Díaz, por motivos y en circunstancias que se investigan.

Las autoridades fueron alertadas de los hechos a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 3:18 a.m. de hoy, lunes, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según información preliminar, el hombre de 40 años se encontraba en su residencia echándole agua a sus aves, cuando escuchó tres disparos, y luego, se percató que tenía una herida en el lado izquierdo de la parte superior de la cabeza.

Pedro E. Banks Burgos, fue ingresado en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. En condición de cuidado.

El agente Samuel Ríos, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, tiene a cargo la pesquisa.