Un ciudadano resultó herido de bala esta madrugada en su residencia localizada en el sector El Alto de la comunidad Santi, en Juana Díaz.

Las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 3:18 a.m. de hoy, lunes, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, el hombre de 40 años se encontraba en su residencia echándole agua a sus aves, cuando escuchó tres disparos, y luego, se percató que tenía una herida en el lado izquierdo de la parte superior de la cabeza.

El hombre herido, que no ha sido identificado, fue ingresado en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. No se informó la condición.

El agente Samuel Ríos, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, tiene a cargo la pesquisa.