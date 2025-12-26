Una ciudadana radicó anoche un querella por escalamiento ocurrido en su hogar localizado en el kilómetro 141 de la carretera PR-141, del barrio Mameyes de Jayuya.

A eso de las 9:54 p.m. del día de Navidad, la querellante llegó a su casa y se percató que alguien le ocasionó daños a la cerradura de una puerta lateral, logrando acceso al interior.

Los escaladores se apropiaron de una caja fuerte que contenía (500) municiones de diferentes calibres, cinco armas de fuego, para las cuales la perjudicada posee licencia vigente, $18,000 en efectivo y varias prendas en oro.

La propiedad hurtada fue valorada en $57,000, aproximadamente.

El agente José Meléndez Morales, adscrito al Precinto Mameyes de Utuado, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de REDPAPD del CIC de Utuado.