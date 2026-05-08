Una mujer fue asesinada por impactos de bala y un hombre se privó de la vida esta tarde en el interior de un automóvil en la carretera PR-348 del barrio Quebrada Grande, en Mayagüez, informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos ocurrieron a la 1:10 p.m. cuando fueron hallados los cadáveres en el interior de un Toyota Yaris, color blanco, y del 2012, luego que la Policía recibiera una llamada de sus familiares que notificaron que habían recibido un mensaje del hombre presuntamente notificando sus intenciones de cometer los hechos.

La mujer presenta varias heridas de bala y el hombre solo una, en una mano se observa un arma de fuego. Este no poseía licencia de armas ya que tenía antecedentes penales, entre ellos por violencia doméstica con otra pareja.

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Las víctimas fueron identificadas como Jessica Morales Hernández de 41 años, quien presentaba una herida de bala que le causó la muerte, y Danny Lugo Cruz, de 48, quien se privó de la vida. La pareja llevaba años de relación y habían procreados dos hijos de 12 y 13 años.

Los investigadores hacían gestiones para observar los vídeos de las cámaras de seguridad de una instalación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) frente a la cual estaba estacionado el carro con las víctimas.

El agente Erick Pimentel, adscrito a la División de Homicidios de Mayagüez junto al fiscal de turno investigan.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.