El proceso para la selección de seis jurados suplentes en el juicio contra Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025, en Aibonito, continúa este martes en la sala del juez Juan A. Reyes Colón.

La función de los jurados suplentes es sustituir a cualquiera de los integrantes que no pueda ejercer sus funciones durante el proceso judicial si confrontan algún problema o quedan recusados.

Durante el día de ayer se conformó el jurado que va a tener a su cargo juzgar los hechos, evaluar la evidencia y emitir su veredicto, el cual lo integran nueve hombres y tres mujeres.

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Ayer se seleccionaron tres candidatos que se sumaron a los nueve integrantes que fueron juramentados el 4 de agosto, para completar los 12 jurados.

La fecha del inicio del juicio está señalada para comenzar el próximo 15 de octubre.

Además, el juez citó para hoy a un grupo de testigos que no pudieron asistir el 11 de agosto, justo el día en que se cumplía un año del crimen a puñaladas de “Lela”, para su juramentación.

Queda pendiente de determinación una moción radicada por la defensa de Avilés Cabrera en la que solicita la recusación motivada de cuatro de los nueve jurados ya juramentados, por considerar que no serían imparciales y por omitir información en el cuestionario para candidatos.

El juez le otorgó al Ministerio Público hasta este jueves para que responda por escrito a la moción y así poder tomar una determinación al respecto. La fiscal Belinda M. Breignoni Hernández se ha reafirmado en que se van a oponer.

29 Fotos Flores y fotos de la adolescente dominan un pequeño monumento que fue levantado en el lugar donde fue asesinada en agosto de 2025

De acuerdo con los argumentos, se está solicitando la recusación de los jurados por razones motivadas y suscritas por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal, que: “a los fines de garantizar los derechos constitucionales, tanto a nivel estatal como federal, de nuestra clienta a un debido proceso de ley, a la presunción de inocencia y a un juicio justo ante un jurado imparcial”.

Avilés Cabrera enfrenta con agravantes cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

En un juicio separado que culminó el 23 de julio, en unas tres horas un jurado encontró culpable a su madre, Elvia Cabrera Rivera, por los mismos cargos en común y mutuo acuerdo. La defensa a cargo de la licenciada Mayra López Mulero se prepara para apelar la decisión.

13 Fotos Un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres emitió el veredicto.

La lectura de sentencia fue señalada para el 10 de septiembre a las 10:00 a.m.