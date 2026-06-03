El juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera quien enfrenta cargos por el asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario el 11 de agosto de 2025, continuará este miércoles en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, con el contrainterrogatorio del abogado de defensa Alberto Rivera al agente Gerardo Berríos Padilla.

El 29 de mayo, el agente Berríos Padilla, declaró que la ropa que le ocupó durante un allanamiento a Anthonieska Avilés Cabrera, hija de la acusada quien enfrenta cargos por los mismos delitos en concierto y común acuerdo, no era la misma que llevaba puesta la noche del crimen.

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Su aseveración se basó en un vídeo de las cámaras de seguridad que fueron extraídos como evidencia de La Placita Martínez, uno de los negocios donde laboraba Cabrera Rivera y en el que aparece su hija Avilés Cabrera, también imputada por el crimen, llegando al lugar antes de los hechos.

Declaró que, para el mes de septiembre de 2025, no recuerda el día, observó que el agente investigador Ángel Torres Romero, estaba viendo el vídeo de seguridad del negocio, y se acercó para analizarlo. En ese momento se percató que la ropa que llevaba puesta la joven era diferente a la que le entregó durante el allanamiento en su residencia en el barrio El Coquí, en Aibonito.

“La ropa que ella tenía ese día que sucedieron los hechos no era la misma ropa que me había entregado el día del allanamiento”, se reafirmó el agente Berríos Padilla durante el interrogatorio de la fiscal Silda Rubio Barreto.

Explicó que la falda no tenía rotos como la de mahón que ocupó y tenía otro color y las sandalias no eran blancas sino plateadas con las tiras más cortas.

En la residencia ocupó una camisa negra con el logo de La Placita Martínez.

Narró que Anthonieska, a solicitud de su madre, le entregó una ropa doblada (blusa negra y falda de mahón) con unas sandalias color blanco, que estaba en su habitación la cual había registrado antes y no encontró nada. Otra observación que hizo es que cuando pasó por el área de la lavandería la lavadora y secadora estaban funcionando. No obstante, no verificó el contenido.

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Entre evidencia ocupada mencionó el automóvil Toyota Corolla, del 1999, color champagne, que posteriormente fue trasladado a unas instalaciones del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

También se ocupó para someterlo a un análisis de ADN un mahón largo color azul claro con una mancha de sangre y un teléfono celular para extraer su contenido que está registrado a nombre de una mujer, aunque dijo que pertenecía a Mariatny Avilés Rodríguez, hermana paterna de otra de las imputadas, Avilés Cabrera.

La entrega se hizo detrás de una farmacia el 22 de agosto de 2025, mientras iba acompañada de un abogado y de su hermana mayor de edad, quienes firmaron el recibo.

Al principio, la fiscal entrevistó al agente Berríos Padilla, sobre aspectos específicos de los artículos ocupados en el allanamiento de la residencia, cadena de evidencia y la documentación requerida para enviarlas a analizar.

La cartera de Cabrera Rivera de la que supuestamente una de las testigos (Betsaida Caratini) alegó que sacó un objeto con filo para entregarlo a su hija para supuestamente agredir a la víctima, no se mencionó.

Su interrogatorio inicial se hizo al amparo de la Regla 109 de Evidencia para evitar que el jurado escuche prueba potencialmente inadmisible, perjudicial o para determinar si un testigo es “no disponible”.

En específico, la controversia giró entorno a un cuchillo color plateado con mango negro, que no es el arma homicida y que se ocupó en el exterior de la residencia donde vivía Cabrera Rivera entre unas escaleras de cemento y una tubería en una estructura que no pertenece a la casa.

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Durante su testimonio con el jurado presente, indicó que (el agente Ángel Torres Romero le había indicado que) ”cerca de la residencia de Elvia, cerca de un tubo PVC, había un cuchillo color plata con el mango color negro". La navaja estaba cerrada y fue fotografiada antes de ocuparla.

Este agente también extrajo vídeos de seguridad de varios negocios aledaños al desvío y recibió una extracción de un intercambio de mensajes a través de TikTok, en la División de Crímenes Cibernéticos de Ponce.

Fecha para juicio

Este lunes, el juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, pautó para el 23 de junio el inicio de juicio contra Avilés Cabrera. Ese día se tendrá que anunciar al tribunal si el juicio será por jurado o por tribunal derecho.

Sobre el proceso del descubrimiento de prueba le dio un plazo de cinco días adicionales al Ministerio Público para entregar los documentos requeridos por su defensa.

Según trascendió está pendiente la entrega de 14 vídeos de cámaras corporales de agentes de la Policía de un total de 25, y dos certificaciones con sus copias de querellas administrativas de los agentes Berríos Padilla y Torres Romero.

Se espera por otros documentos incluidos en una moción entre ellos un expediente del Departamento de la Familia de y menor que podría ser del joven que resultó herido en el cuello esa madrugada e información contenida en un Apple Watch ocupado como evidencia en la escena.

Los procesos podrían retrasarse una vez la defensa acuda al Tribunal Supremo para que revise la determinación del Tribunal de Apelaciones del 21 de mayo, que confirmó la procesabilidad de la joven acusada y desestimó su intento de paralizar el proceso por su presunta incapacidad y ordenó al Tribunal de Primera Instancia de Aibonito proseguir con el inicio del juicio.