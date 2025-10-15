Le roban 300 balas y hasta el pasaporte en su casa
El perjudicado indicó que salió de su hogar y al regresar notó que había dejado la puerta abierta.
Anoche se reportó un escalamiento en una residencia del barrio Santa Rosa en Vega Alta, donde un presunto ladrón cargó con una pistola, municiones, dinero en efectivo y un pasaporte.
Según la Policía, el querellante indicó que salió de su hogar y, al regresar cerca de las 9:00 p.m., notó que había dejado la puerta abierta.
Al entrar, descubrió que alguien había accedido a la vivienda y se apropió de una caja fuerte que contenía una pistola Beretta modelo 92FS color gris, siete cargadores, seis cajas de 50 balas calibre 9 milímetros -que suman 300 balas-, además de $3,000 en efectivo y un pasaporte.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja se hizo cargo de la pesquisa.