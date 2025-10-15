Anoche se reportó un escalamiento en una residencia del barrio Santa Rosa en Vega Alta, donde un presunto ladrón cargó con una pistola, municiones, dinero en efectivo y un pasaporte.

Según la Policía, el querellante indicó que salió de su hogar y, al regresar cerca de las 9:00 p.m., notó que había dejado la puerta abierta.

Al entrar, descubrió que alguien había accedido a la vivienda y se apropió de una caja fuerte que contenía una pistola Beretta modelo 92FS color gris, siete cargadores, seis cajas de 50 balas calibre 9 milímetros -que suman 300 balas-, además de $3,000 en efectivo y un pasaporte.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja se hizo cargo de la pesquisa.