Un robo fue reportado esta madrugada en el restaurante de comida rápida Taco Maker que ubica en el centro comercial Plaza Río Bayamón, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el querellante indicó que alguien utilizó una herramienta para forzar la puerta principal del establecimiento y se apropió de una caja fuerte que contenía dinero del “petty cash” y dos cuadres adicionales, para un total estimado de $1,500 en efectivo.

El escalamiento fue reportado a eso de las 2:29 a.m., y agentes del precinto de Bayamón Norte acudieron al lugar para investigar la denuncia.

La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se hizo cargo de la pesquisa.