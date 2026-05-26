Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón solicitaron la cooperación de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero de un hombre vinculado a un incidente ocurrido en la megatienda Walmart ubicada en el centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo, cuando el individuo llegó al establecimiento y presuntamente se apropió de mercancía valorada en aproximadamente $325.

Al intentar salir de la tienda sin pagar, personal de seguridad intervino, momento en el que se produjo un forcejeo con el sospechoso. Acto seguido, el hombre logró marcharse del lugar con la mercancía.

El individuo fue descrito como un hombre de tez negra, entre 30 a 40 años de edad aproximada, con un peso de unas 170 libras y cabello negro.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a esclarecer este caso a comunicarse de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o con la Comandancia de Bayamón al 787-269-2424, extensiones 1610, 1571, 1451 o 1452.