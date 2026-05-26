Dos jóvenes murieron en un accidente de tránsito reportado anoche en la carretera PR-149, en jurisdicción de Manatí, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, el accidente ocurrió a eso de las 11:42 p.m. de ayer, lunes, en el kilómetro 8.4 de la mencionada vía.

La pesquisa apunta a que Carlos Javier Cruz Ocasio, de 23 años y residente de Barranquitas, conducía un BMW 528i blanco, modelo 1997, cuando presuntamente transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante. El vehículo se salió de la carretera e impactó primero un rótulo en el extremo izquierdo y luego un poste de alumbrado de metal.

Cruz Ocasio sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

En el accidente también resultó gravemente herido el pasajero Joshua Jovany Morales, de 19 años y residente de Ciales, quien fue atendido por paramédicos y transportado al Hospital Doctor’s Center de Manatí, donde posteriormente falleció

El caso fue investigado por el agente José Hernández Valle, bajo la supervisión del sargento Jorge L. Trinidad Gómez. La fiscal Ilia Reichard, de la Fiscalía de Arecibo, acudió a la escena e instruyó la toma de fotografías y la ocupación del vehículo como parte de la pesquisa.