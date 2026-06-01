Las autoridades localizaron estacionado en la avenida Los Palacios, en Toa Alta, un vehículo antiguo marca Buick que se sospecha fue el que impactó a una motociclista, causándole la muerte, y luego huyó de la escena.

El capitán Elvis Zeno, comisionado del Negociado de Patrullas de Carreteras, indicó que el conductor se va a entregar a las autoridades próximamente.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a las 10:37 p.m. de ayer, domingo, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un accidente en el kilómetro 3.0 de la carretera PR0-828, frente a la urbanización Palacio del Monte.

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La investigación estableció que el conductor de un vehículo, transitaba por la carretera PR-828 cuando realizó un viraje hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones e impactó con la parte delantera la parte posterior de la motora Yamaha del 2005.

Su conductora, identificada como Harley Marie Marrero Meléndez, de 42 años y natural de Toa Alta, salió expulsada cayendo al pavimento resultando con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

La mujer llevaba su cartera el cuello, lo que ocasionó que quedara decapitada. Detrás de ella transitaba su esposo.

La motorista tenía su equipo de seguridad.

El agente Emilio Vélez De La Torre, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, y la fiscal Yarrelly Sánchez, se hicieron cargo de la investigación inicial.

Según estadísticas del Negociado de Patrullas de Carreteras, en lo que va de año han ocurrido 98 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 11 menos, si se compara con la misma fecha en el 2025.