Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este jueves en las inmediaciones del parque de pelota Miñimiñi, en Loíza, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:45 a.m., luego de que una llamada alertara a las autoridades sobre una situación en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron sobre el pavimento el cuerpo baleado del occiso, quien no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.