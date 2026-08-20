Un joven de 20 años murió y otras cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas de bala durante la noche del miércoles en Corozal, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:26 p.m. en la carretera PR-142, en la intersección con la PR-159.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre varias personas heridas de bala. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Jesús D. Rivera Malpica, de 20 años, con múltiples heridas de bala.

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Rivera Malpica fue trasladado a un hospital del área, donde posteriormente falleció.

En el incidente también resultaron heridos dos menores de 16 y 17 años, así como otros dos jóvenes de 18 y 22 años.

Todos fueron transportados a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Al momento, los cuatro perjudicados permanecen en condición estable.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, junto al fiscal de turno, asumió la pesquisa.