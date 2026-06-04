El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta madrugada en las inmediaciones del parque de pelota del barrio Miñimiñi, en Loíza, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:19 a.m., luego de que el hallazgo coincidiera con una querella de persona desaparecida que se radicaba en esos momentos por una mujer que buscaba a su esposo.

Durante una ronda por el lugar los policía encontraron el cadáver de un hombre de tez blanca, 130 libras de peso, cabello corto, rizado y color marrón, que vestía una camisa negra y gris, mahón negro y tenis grises.

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El agente Carlos Corchado, adscrito a la División de Homicidios de Carolina se hizo cargo de la investigación junto al fiscal José Carrasquillo Santana.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia e identificación para confirmar o descartar que se trate del hombre desaparecido.

Dolor en Loíza

La alcaldesa de Loíza, Julia M. Nazario Fuentes, acudió a su cuenta de Facebook para reaccionar a este crimen, resaltando el sufrimiento que las familias sufren con el alza en estos delitos.

“A esta fecha, tenemos +4 asesinatos. Yo no quiero ver esto como números o estadísticas, quiero verlo como dolor, pérdida, sufrimiento, PERSONAS”, expresó Nazario Fuentes.

A su vez, reiteró su llamado para que el esclarecimiento de estos casos y a la colaboración de la ciudadanía con las autoridades.

“Nuestra policía municipal lleva semanas en turnos de 12 horas, con el fin de dar más rondas. Hoy no es falta de vehículos y equipos - nuestra policía está preparada. Son muchos factores, hasta los líderes se han organizado para buscar opciones”.

La funcionaria aseguró que no se rendirá en la lucha contra el crimen y continuará orando por las familias y pidiendo paz para su municipio.

“Como alcaldesa, no voy a cerrar los ojos e ignorar lo que está pasando. Que si bien es cierto que el país está violento; nosotros tenemos que ocuparnos de lo que pasa en nuestros espacios”, finalizó.