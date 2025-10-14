Un accidente de tránsito se reportó durante la tarde del lunes en Barranquitas, dejando a un joven motociclista con heridas de cuidado.

Según la información preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 6:00 p.m. en la carretera PR-143, kilómetro 55.5, del barrio Palo Hincado. Allí, Yabdiel Martínez Cotto, de 20 años y residente del mismo municipio, conducía una motora Fengyuan MP200 del año 2024 cuando fue impactado por un vehículo Mini Cooper rojo del 2015, conducido por Víctor López Marrero, de 50 años.

Martínez Cotto cayó al pavimento y sufrió heridas en sus piernas, por lo que fue transportado en ambulancia aérea a un hospital de la zona metropolitana, donde permanece en condición de cuidado.

La agente Leticia Rivera, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, y la Fiscalía de Aibonito se hicieron cargo de la investigación.