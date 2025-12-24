Una mujer de 62 años fue víctima de un carjacking anoche, cuando dos individuos a bordo de una motora la interceptaron y le robaron su auto en Carolina, informó la Policía.

Según información preliminar, el incidente ocurrió a las 9:31 p.m. en la intersección de la carretera 185. Los sospechosos, vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto, amenazaron a la mujer con un arma de fuego y se apropiaron de su Nissan Versa gris, del año 2021 y con la tablilla JPP-134, antes de huir del lugar.

No se reportaron personas heridas.

El agente Marvin Rodríguez, del precinto de Carolina Sur, investigó preliminarmente el robo y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.