Una mujer de 62 años fue víctima de un carjacking anoche, cuando dos individuos a bordo de una motora la interceptaron y le robaron su auto en Carolina, informó la Policía.

Según información preliminar, el incidente ocurrió a las 9:31 p.m. en la intersección de la carretera 185. Los sospechosos, vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto, amenazaron a la mujer con un arma de fuego y se apropiaron de su Nissan Versa gris, del año 2021 y con la tablilla JPP-134, antes de huir del lugar.

Relacionadas

  1. Los pueblos más violentos en 2025

  2. Los pueblos de Puerto Rico más tranquilos en este 2025

  3. Conductor queda grave tras accidentarse en carro robado mediante “carjacking”

  4. Asaltante secuestra a menor y le roba el carro en Barranquitas

No se reportaron personas heridas.

El agente Marvin Rodríguez, del precinto de Carolina Sur, investigó preliminarmente el robo y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.