Un conductor de 78 años murió esta madrugada tras chocar su vehículo contra una valla de seguridad en la autopista PR-53, en jurisdicción de Ceiba, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a eso de las 4:30 a.m. en el kilómetro 3.1 de la vía, en dirección hacia Fajardo.

Según el informe preliminar, personal de Metropistas alertó a las autoridades sobre la situación y, al llegar los agentes, encontraron un Toyota Yaris gris del 2013 con daños tras impactar la barrera de seguridad.

El conductor, identificado por su tutora como Bienvenido Rodríguez Colón, fue declarado muerto en el lugar.

El septuagenario, quien era paciente renal, se dirigía a una cita para recibir un tratamiento de diálisis en el hospital Atlantis cuando sufrió un percance de salud que le hizo perder el control del vehículo, según informó el capitán Elvis Zeno Santiago, director del Negociado de Patrullas de Carreteras.

El agente Xavier Velázquez Montañez, adscrito a la División de Autopista de Ceiba, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación.