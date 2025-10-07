Un hombre de 33 años murió anoche tras ser atacado con un arma blanca y llegar gravemente herido al Centro de Diagnósticos y Tratamientos (CDT) Belaval, en la avenida Borinquen de Barrio Obrero, informó la Policía.

El incidente se reportó alrededor de las 8:29 p.m. del lunes, cuando las autoridades fueron alertadas sobre una persona que había llegado al centro médico con heridas de arma blanca.

La víctima fue identificada como Héctor Alcántara Domínguez, quien fue atendido por el doctor de turno, pero fue certificado sin signos vitales debido a las lesiones sufridas.

Según la Policía, Alcántara Domínguez tenía antecedentes criminales por tentativa de asesinato y robo agravado.

El agente Orlando Rosado Picorelli, de la División de Homicidios de San Juan, junto a la fiscal Marilyn Aponte Rodríguez, se hicieron cargo de la investigación.