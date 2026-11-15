Agentes de la Policía de Puerto Rico fueron alertados a eso de las 7:38 de la mañana de este domingo sobre un incidente desgraciado con una persona fallecida, ocurrido en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-951 frente a la antigua central azucarera, en Canóvanas.

Según la información preliminar, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un hombre que se encontraba corriendo cuando sufrió un desmayo y recibió un golpe contra una valla, lo que provocó su muerte en el lugar.

Este no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación correspondiente.