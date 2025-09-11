Un hombre de 45 años murió anoche en Aguas Buenas tras verse involucrado en un accidente de tránsito que en un inicio fue catalogado como uno de carácter leve, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a las 11:20 p.m. en el kilómetro 0.1 de la carretera 7090. Según el informe preliminar, Luis A. Rolón Rivera, conductor de un Hyundai Tiburón rojo del 2004, perdió el control de su vehículo e impactó de frente a otro auto que transitaba en dirección contraria.

En un primer momento, nadie resultó herido, pero poco más de una hora después del choque, Rolón Rivera murió en el lugar, lo que activó el protocolo de accidente fatal, indicó la Uniformada.

El caso fue referido a agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Caguas junto con la fiscal Natalie Díaz, de la Fiscalía de Caguas.