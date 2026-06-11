Una mujer de 25 años resultó herida con un arma blanca luego de un presunto incidente de violencia de género reportado anoche en una residencia de la barriada Roosevelt, en San Lorenzo, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 7:40 p.m., cuando la joven sostuvo una presunta discusión con su pareja en de la vivienda.

Se alega que luego del altercado, el hombre utilizó un cuchillo para agredirla en el área del rostro. El presunto ataque ocurrió en presencia de un menor de dos años.

La perjudicada fue transportada a una institución hospitalaria en condición estable.

Mientras tanto, la Policía busca al presunto agresor.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Karla Alicea, adscrita al distrito policíaco de San Lorenzo. Posteriormente, el caso fue referido a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.