Una mujer resultó herida de bala anoche luego de presuntamente intentar intervenir en una discusión entre dos hombres armados frente a su residencia en el barrio Mambiche Blanco, en Humacao.

Según informó la Policía de Puerto Rico, los hechos fueron reportados a las 11:43 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida de bala en la calle Porfirio Ruiz.

La perjudicada, de 36 años, alegó que dos hombres llegaron a los predios de su hogar, comenzaron una discusión y realizaron varios disparos. Al intentar intervenir, la mujer fue alcanzada por una bala en la pierna derecha.

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Paramédicos llegaron al lugar para ofrecerle asistencia médica, pero la perjudicada rechazó recibir tratamiento.

Las autoridades también informaron que un carro Kia Forte gris del año 2020 sufrió daños por impactos de bala durante la balacera.

En la escena, agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao ocuparon siete casquillos de pistola calibre .40 y tres casquillos de pistola calibre 9 milímetros, además de tomar fotografías como parte de la pesquisa.

La investigación preliminar fue realizada por el agente Rafael Díaz Delgado y posteriormente referida al agente Carlos Lebrón Claudio, de la División de Agresiones del CIC de Humacao.