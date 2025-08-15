Un niño de un año resultó con quemaduras de segundo grado en la oreja, hombro y brazo derecho, luego de un incidente ocurrido anoche en una residencia de las parcelas Playitas, barrio Limones, en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, la madre del menor, de 32 años, indicó que mientras se encontraba en la residencia de un familiar tomando chocolate caliente, su hijo, que estaba jugando, accidentalmente viró la taza sobre sí mismo.

El infante fue trasladado en un vehículo privado al Hospital Menonita de Yabucoa, donde fue atendido por el médico de turno y posteriormente referido al Hospital Menonita de Aibonito para evaluación por un especialista en quemaduras, permaneciendo en condición estable.

El agente Eduardo Santiago, del distrito de Yabucoa, se encargó de la investigación. Además, se notificó al Departamento de la Familia para la intervención correspondiente y evaluación del caso.